Rendez-vous aux jardins Jardins du château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne
Rendez-vous aux jardins Jardins du château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne samedi 6 juin 2026.
Aixe-sur-Vienne
Rendez-vous aux jardins Jardins du château de Losmonerie
Château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Les Rendez-vous aux jardins vous proposent pour leur 23ème édition le thème suivant Les cinq sens au jardin la vue .
L’occasion de découvrir, encore, la richesse de notre patrimoine naturel et culturel à travers un prisme sensoriel !
En Val de Vienne, les rendez-vous aux jardins feront de nouveau parler d’eux dans les jardins du château de Losmonerie qui ont reçu le label jardin remarquable en 2023.
Ils vous accueillent dans 3 ambiances
* un jardin formel et très fleuri autour des bâtiments historiques avec beaucoup de tendances différentes,
* une promenade-dégustation de framboises (la plus grande collection française de framboises avec plus de 100 variétés): les framboises ne seront probablement mûres qu’en juin
*un jardin naturaliste et sauvage sur un site exceptionnel sur les bords de Vienne (site classé ZNIEFF) avec une belle cabane en osier d’Emmanuel Puybonnieux. .
Château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 11 04 96 g2villelume@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez-vous aux jardins Jardins du château de Losmonerie
L’événement Rendez-vous aux jardins Jardins du château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Val de Vienne
À voir aussi à Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne)
- Causerie animée par Jean-François Vignaud avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne 12 mai 2026
- Balade touristique Aixe-sur-Vienne 6 juin 2026
- À la découverte des jardins du château de Losmonerie, jardin remarquable depuis 2023, Château de Losmonerie, Aixe-sur-Vienne 6 juin 2026
- Sortie LPO – observation des oiseaux en bords de Vienne à Losmonerie, Château de Losmonerie, Aixe-sur-Vienne 6 juin 2026
- Soirée paëlla et feu de la Saint Jean Aixe-sur-Vienne 20 juin 2026