Aixe-sur-Vienne

Rendez-vous aux jardins Jardins du château de Losmonerie

Château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Les Rendez-vous aux jardins vous proposent pour leur 23ème édition le thème suivant Les cinq sens au jardin la vue .

L’occasion de découvrir, encore, la richesse de notre patrimoine naturel et culturel à travers un prisme sensoriel !

En Val de Vienne, les rendez-vous aux jardins feront de nouveau parler d’eux dans les jardins du château de Losmonerie qui ont reçu le label jardin remarquable en 2023.

Ils vous accueillent dans 3 ambiances

* un jardin formel et très fleuri autour des bâtiments historiques avec beaucoup de tendances différentes,

* une promenade-dégustation de framboises (la plus grande collection française de framboises avec plus de 100 variétés): les framboises ne seront probablement mûres qu’en juin

*un jardin naturaliste et sauvage sur un site exceptionnel sur les bords de Vienne (site classé ZNIEFF) avec une belle cabane en osier d’Emmanuel Puybonnieux. .

Château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 11 04 96 g2villelume@gmail.com

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English : Rendez-vous aux jardins Jardins du château de Losmonerie

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardins du château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Val de Vienne