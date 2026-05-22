Aixe-sur-Vienne

Projection débat dans le cadre de la semaine des rivières

Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 20:00:00

fin : 2026-06-01 22:00:00

Date(s) :

2026-06-01

L’eau a ses raisons que nos sols ont oubliées…

Le SABV vous invite à une soirée projection-débat dans le cadre de la Semaine des Rivières qui aura lieu du 31 mai au 7 juin cette année.

Cultiver la pluie un documentaire humain et plein d’espoir sur les solutions pour préserver nos sols, nos rivières et notre eau. Un film de Marc Khanne coécrit avec François Rouillay et Sabine Becker.

Avec le botaniste Francis Hallé comme fil conducteur, le film donne la parole à une quinzaine de femmes et d’hommes qui agissent, agriculteurs, élus, écologues, hydrogéologues, du Larzac au Cap-Vert en passant par l’Alsace.

Le film sera suivi d’un débat en présence des co-auteurs. .

Centre culturel Jacques Prévert Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 17

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English : Projection débat dans le cadre de la semaine des rivières

L’événement Projection débat dans le cadre de la semaine des rivières Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Val de Vienne