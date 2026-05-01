Aixe-sur-Vienne

Fête mondiale du jeu 26ème édition

Bibliothèque Simone Veil Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

A l’occasion de la Fête mondiale du jeu, la bibliothèque Simone Veil vous donne rendez-vous pour partager un moment convivial autour de jeux de société qu’elle a créés lors de ses séances scolaires et publiques. .

Bibliothèque Simone Veil Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 25 91

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English : Fête mondiale du jeu 26ème édition

L’événement Fête mondiale du jeu 26ème édition Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Val de Vienne