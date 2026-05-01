Aixe-sur-Vienne

Marché nocturne

Place du Champ de foire Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez profiter d’une soirée conviviale et festive à l’occasion du marché nocturne organisé par le Comité des fêtes , un rendez-vous idéal pour flâner en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et animée. Au fil des stands, découvrez des exposants variés, des produits locaux et de nombreuses idées gourmandes à savourer sur place grâce à l’espace buvette et restauration.

Les enfants pourront également profiter des structures gonflables mises à disposition pour s’amuser tout au long de la soirée, pendant que les plus grands apprécieront l’animation musicale assurée par Stéphane Villard. Entre découvertes, rencontres et moments de détente sous les lumières du soir, ce marché nocturne promet une atmosphère estivale et festive à ne pas manquer.

Pensez à apporter vos couverts ! .

Place du Champ de foire Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 39 02 98

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Val de Vienne