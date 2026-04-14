À la découverte des jardins du château de Losmonerie, jardin remarquable depuis 2023, Château de Losmonerie, Aixe-sur-Vienne

À la découverte des jardins du château de Losmonerie, jardin remarquable depuis 2023 6 et 7 juin Château de Losmonerie Haute-Vienne

5€, 3€ pour les 4-18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Les jardins du château de Losmonerie ont reçu le label « jardin remarquable » en 2023.

Les jardins vous invitent dans trois ambiances :

* un jardin formel et très fleuri autour des bâtiments historiques avec beaucoup de tendances différentes ;

* une promenade- dégustation de framboises (la plus grande collection française de framboises avec plus de 100 variétés), mais les framboises ne seront probablement mures qu’un peu plus tard en juin ;

* un jardin naturaliste et sauvage dans un site exceptionnel sur la Vienne (site classé ZNIEFF) où l’on peut méditer dans la belle cabane en osier d’Emmanuel Puybonnieux.

Deux jeux permettent une visite pédagogique et ludique pour les enfants à partir de 4 ans.

Château de Losmonerie Route de Losmonerie, 87700 Aixe-sur-Vienne, France Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0607110496 https://www.losmonerie.fr En 2004, Guillaume de Villelume hérite de ce site avec une vue imprenable sur la Vienne. Dès lors, il se lance, en famille, dans l’incroyable aventure : restaurer l’existant et créer un ensemble de trois jardins s’appuyant sur des tracés du XVIe siècle. Le premier, formel et fleuri, accompagne harmonieusement le bâti. Plus loin, des arbres fruitiers peu communs pour le Limousin et une collection de plus de 100 variétés de framboisiers composent une promenade gustative. Le dernier, dit sauvage, est jardiné en soustraction selon le concept développé par le paysagiste Louis Benech. Ici, on ne plante rien, les graines se propagent

naturellement et les végétaux non désirés sont éliminés avec délicatesse. En bord de rivière, une cabane en osier sec et vivant, créée par le vannier Emmanuel Puybonnieux, propose une halte méditative, tandis que Le Boudoir du terroir, œuvre d’art de l’artiste suisse Simon Beer, veille sur les fruitiers. Véritable dialogue entre le végétal et l’environnement qui les entoure, ces jardins sont également un accueil pour la biodiversité et un mariage subtil de compositions passées et contemporaines. Route d’Aixe-sur-Vienne à Verneuil. Parking.

Les jardins du château de Losmonerie ont reçu le label « jardin remarquable » en 2023.

©Guillaume de Villelume