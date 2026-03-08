Vide-greniers de la Saint-Jean

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez chiner ou tout simplement vous balader lors du 16ème vide-greniers de la Saint-Jean organisé par l’association Amis d’Arliquet et profitez de l’agréable parc de la chapelle d’Arliquet.

L’organisation de cette manifestation est réalisée au profit des prochaines Ostensions 2030.

Petite restauration sur place. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 73 33 21 amis-arliquet@orange.fr

