La petite expo #8 : « Le métal raconte l’histoire », Musée de Normandie, Caen

La petite expo #8 : « Le métal raconte l’histoire » 12 – 14 juin Musée de Normandie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

La petite expo #8

Le métal raconte l’histoire

La collection numismatique de la Société des antiquaires de Normandie

Jusqu’au 4 octobre 2026

Sinistré en 1944, le musée de la Société des antiquaires de Normandie conservait d’importants fonds numismatiques transmis en 1983 au Musée de Normandie dans le cadre d’une convention de dépôt pérenne avec la Ville de Caen pour la sauvegarde des collections.

Plus de 8000 monnaies et médailles sont préservées dont le dommage principal suite aux bombardements est la perte de la documentation les concernant. Le travail de récolement et d’inventaire a été repris au musée avec l’aide des experts numismates du CRAHAM – Université de Caen.

Ce travail permet de prendre la mesure de la richesse d’une collection constituée selon la tradition des sociétés savantes, par dons ou échanges, mais aussi par le produit de la recherche archéologique ou une politique d’acquisitions raisonnée dans le but de présenter, par le truchement de la monnaie, un vaste parcours dans le temps et dans l’espace, en Normandie et dans toute l’Europe.

Ce point d’étape sur une recherche en cours rend hommage à cette ambition didactique et illustre le travail incessant du musée dans la documentation et la reconstitution des fonds sinistrés.

Chaque trimestre, la dernière salle du parcours permanent accueille « la petite expo ». Elle présente des collections sorties de leurs réserves, en lien avec l’actualité du musée, une nouvelle acquisition ou un événement particulier.

Situé dans l'enceinte du Château de Caen, forteresse médiévale millénaire fondée par Guillaume le Conquérant, le Musée de Normandie est un musée d'histoire et de société.

Riche d'importantes collections archéologiques et ethnographiques, le musée propose de découvrir la vie des populations en Normandie, de la Préhistoire à nos jours.

Riche d’importantes collections archéologiques et ethnographiques, le musée propose de découvrir la vie des populations en Normandie, de la Préhistoire à nos jours.

Sol, 1796, François II, Luxembourg. Photo Musée de Normandie – Ville de Caen / Lucie Voracek