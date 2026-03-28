La petite fabrique de Noël Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

La petite fabrique de Noël

Jeudi 3 décembre 2026 à partir de 10h.

Jeudi 10 décembre 2026 à partir de 10h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 10:00:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-03 2026-12-10

Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants

Dans le village du Père-Noël, il y a un endroit secret, magique, mystérieux…

Un endroit où l’on prépare un tas de petites surprises pour les enfants mais surtout beaucoup d’amour…

C’est la Petite Fabrique de Noël.





La Fée de Noël, les lutins et des invités surprises vont vous faire vivre un moment unique et merveilleux. Avec musique, chansons et marionnettes de Caroline Dabusco. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.

L’événement La petite fabrique de Noël Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille