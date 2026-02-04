La petite histoire qui va te faire flipper (tellement qu’elle fait peur) Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

La petite histoire qui va te faire flipper (tellement qu’elle fait peur)

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Solo de clown par Typhus Bronx Déconseillé aux -12 ans.

Clown caustique d’à (peu) près les frères Grimm.

Typhus Bronx a déterré une histoire ancienne. Celle d’un petit garçon mal-aimé, mal-élevé, maltraité, manipulé, décapité, recollé, découpé, dévoré… mais finalement réincarné et bien décidé à se venger ! (Enfin, s’il y arrive…).

Une variation sanglante autour du conte du Genévrier dans un théâtre d’objet librement horrifique. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La petite histoire qui va te faire flipper (tellement qu’elle fait peur)

L’événement La petite histoire qui va te faire flipper (tellement qu’elle fait peur) Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-02-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)