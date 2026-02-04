La petite histoire qui va te faire flipper (tellement qu’elle fait peur) Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-05-27 20:00:00
Solo de clown par Typhus Bronx Déconseillé aux -12 ans.
Clown caustique d’à (peu) près les frères Grimm.
Typhus Bronx a déterré une histoire ancienne. Celle d’un petit garçon mal-aimé, mal-élevé, maltraité, manipulé, décapité, recollé, découpé, dévoré… mais finalement réincarné et bien décidé à se venger ! (Enfin, s’il y arrive…).
Une variation sanglante autour du conte du Genévrier dans un théâtre d’objet librement horrifique. .
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
