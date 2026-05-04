Saint-Vallier

Marché des artisans créateurs Quai des artistes

Place du Quai Gagnère Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Ce marché des artisans créateurs met à l’honneur la créativité sous toutes ses formes. Peinture, sculpture, dessin, … Sur les quais de la Galaure, venez flâner au fil des stands, rencontrer des artistes passionnés et découvrir leurs univers uniques.

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Place du Quai Gagnère Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 66 accueil@saintvallier.fr

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English :

This market of creative craftsmen celebrates creativity in all its forms. Painting, sculpture, drawing, etc. Stroll along the quays of the Galaure, meet passionate artists and discover their unique worlds.

L’événement Marché des artisans créateurs Quai des artistes Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche