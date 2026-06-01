La petite saison dans la prairie Rue du Quai Dinan
La petite saison dans la prairie Rue du Quai Dinan samedi 27 juin 2026.
Dinan
La petite saison dans la prairie
Rue du Quai Prairie sous le viaduc Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Guinguette éphémère au Port de Dinan
Hamawassa
Orga Free Ka
Bar, restauration .
Rue du Quai Prairie sous le viaduc Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La petite saison dans la prairie Dinan a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Dinan (Côtes-d'Armor)
- Course des Garçons de Café Dinan 17 juin 2026
- Balade goûter à vélo accompagnée à la découverte de la Rance Port de Dinan Dinan 17 juin 2026
- Balade rando bateau goûter avec Kaouann Port Dinan 18 juin 2026
- Pulse Rue Victor Basch Dinan 19 juin 2026
- Foot en jeux Bibliothèque municipale Dinan 19 juin 2026