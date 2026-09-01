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La Petite Séance – Projections jeunesse Médiathèque James Baldwin Paris

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque James Baldwin · Paris

La Petite Séance – Projections jeunesse Médiathèque James Baldwin Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Médiathèque James Baldwin
Adresse
10 Bis rue Henri Ribière
Ville
75019 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Entrée libre</p>

Retrouvez la Petite Séance une fois tous les deux mois.

Rendez-vous à 15h30, dans le Jardin des histoires (3ème étage) les :

Mercredi 16 septembre sur le thème des métiers, à partir de 3 ans

Mercredi 18 novembre sur le thème de l’amitié, à partir de 6 ans

À travers des courts et moyens métrages choisis tout spécialement pour eux, les enfants découvrent le cinéma à la médiathèque.
Le mercredi 18 novembre 2026
de 15h30 à 16h30
Le mercredi 16 septembre 2026
de 15h30 à 16h30
gratuit

Entrée libre

Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T18:30:00+02:00
fin : 2026-11-18T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-16T15:30:00+02:00_2026-09-16T16:30:00+02:00;2026-11-18T15:30:00+02:00_2026-11-18T16:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière  75019 Paris
+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/


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