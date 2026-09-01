La Petite Séance – Projections jeunesse Médiathèque James Baldwin Paris

Informations pratiques

Retrouvez la Petite Séance une fois tous les deux mois.

Rendez-vous à 15h30, dans le Jardin des histoires (3ème étage) les :

– Mercredi 16 septembre sur le thème des métiers, à partir de 3 ans

– Mercredi 18 novembre sur le thème de l’amitié, à partir de 6 ans

À travers des courts et moyens métrages choisis tout spécialement pour eux, les enfants découvrent le cinéma à la médiathèque.

Le mercredi 18 novembre 2026

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 16 septembre 2026

de 15h30 à 16h30

gratuit

Entrée libre

Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T18:30:00+02:00

fin : 2026-11-18T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-16T15:30:00+02:00_2026-09-16T16:30:00+02:00;2026-11-18T15:30:00+02:00_2026-11-18T16:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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