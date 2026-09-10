LA PETITE SORCIÈRE LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
jeudi 29 octobre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LA PETITE SORCIÈRE
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 10:30:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-29
Est ce que vous avez peur du noir, ou des peurs toutes bizarres ? Moi plus du tout !
Depuis que j’ai rencontré une petite sorcière phénomène prénommée Philomène !
Venez vivre un moment magique avec Fifi la petite sorcière, fabriquer des potions pour apaiser les grandes émotions et affronter vos peurs, en riant et en chantant, tout en douceur.
Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des enfants.
Après le Flocon magique , le nouveau spectacle pour les tout-petits d’Irina Gueorguiev. 9 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 02 93 comediedelaroseraie@gmail.com
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English :
Are you afraid of the dark, or do you have any weird fears? Not me—not anymore!
L’événement LA PETITE SORCIÈRE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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