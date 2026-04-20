La petite visite Musée de Bretagne Rennes Mercredi 8 juillet, 16h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Une visite adaptée aux plus jeunes qui vous emmène à la découverte d’une Bretagne peuplée d’animaux.

Pour les enfants accompagnés de 3 à 5 ans.

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​Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-08T16:50:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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