La petite visite Musée de Bretagne Rennes
La petite visite Musée de Bretagne Rennes mercredi 8 juillet 2026.
La petite visite Musée de Bretagne Rennes Mercredi 8 juillet, 16h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Une visite adaptée aux plus jeunes qui vous emmène à la découverte d’une Bretagne peuplée d’animaux.
Pour les enfants accompagnés de 3 à 5 ans.
Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T16:50:00.000+02:00
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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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