Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La caravane du sport Agora Clair détour Rennes

La caravane du sport Agora Clair détour Rennes

La caravane du sport Agora Clair détour Rennes mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Agora Clair détour

Adresse : 32 Rue de la Marbaudais, 35700 Rennes

Ville : 35704 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

La caravane du sport Agora Clair détour Rennes Mercredi 8 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

Inscription gratuite, tout public

La Caravane du Sport revient en 2026 ! 21 dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités sportives ludiques et conviviales près de chez vous.

La Caravane du Sport est de retour à Rennes en 2026 !

Cet événement multisport itinérant et 100 % gratuit vous propose une large palette d’activités physiques et sportives ludiques et variées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et dynamique !

Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive partout sur le territoire rennais.

21 dates au programme, dans vos quartiers :
La Bellangerais, Maurepas, Les Gayeulles, Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, La Pommeraie, Beauregard, le centre-ville…
Venez quand la caravane passe près de chez vous !

‍♂️ Au programme :
Laser run, Homeball, rugby, chase tag, boxe, ateliers de motricité… et bien plus encore !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T19:00:00.000+02:00

1
 

Agora Clair détour 32 Rue de la Marbaudais, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)