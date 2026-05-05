La petite visite, Musée de Bretagne, Rennes

La petite visite Mercredi 8 juillet, 16h30 Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T16:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:50:00+02:00

Fin : 2026-07-08T16:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:50:00+02:00

Pour les enfants accompagnés de 3 à 5 ans.

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​Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne

Une visite adaptée aux plus jeunes qui vous emmène à la découverte d’une Bretagne peuplée d’animaux. vacances