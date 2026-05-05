La petite visite, Musée de Bretagne, Rennes
La petite visite, Musée de Bretagne, Rennes mercredi 8 juillet 2026.
La petite visite Mercredi 8 juillet, 16h30 Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T16:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:50:00+02:00
Fin : 2026-07-08T16:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:50:00+02:00
Pour les enfants accompagnés de 3 à 5 ans.
Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne
Une visite adaptée aux plus jeunes qui vous emmène à la découverte d’une Bretagne peuplée d’animaux. vacances
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