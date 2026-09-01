Informations pratiques

Montpellier

LA PHARMACIE ET CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

2 Rue de la Monnaie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La pharmacie de La Miséricorde compte parmi ces lieux privilégiés où le temps semble s’être arrêté une invitation à la découverte de cette vénérable institution et au delà, une incursion dans l’histoire de la pharmacie et de la faïence montpelliéraines…

Sur réservation obligatoire à venir

La pharmacie de La Miséricorde compte parmi ces lieux privilégiés où le temps semble s’être arrêté une invitation à la découverte de cette vénérable institution et au delà, une incursion dans l’histoire de la pharmacie et de la faïence montpelliéraines…

45 min

samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Créneaux:

10h / 11h / 12h / 14h / 15h / 16h / 17h

RDV

Devant l’entrée de la Pharmacie de la Miséricorde 2 Rue de la Monnaie .

2 Rue de la Monnaie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English :

The La Miséricorde pharmacy is one of those special places where time seems to have stood still: an invitation to discover this venerable institution and, beyond that, a journey into the history of pharmacy and the people of Montpellier?

L’événement LA PHARMACIE ET CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER