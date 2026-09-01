LA PHARMACIE ET CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
LA PHARMACIE ET CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
2 Rue de la Monnaie Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La pharmacie de La Miséricorde compte parmi ces lieux privilégiés où le temps semble s’être arrêté une invitation à la découverte de cette vénérable institution et au delà, une incursion dans l’histoire de la pharmacie et de la faïence montpelliéraines…
Sur réservation obligatoire à venir
La pharmacie de La Miséricorde compte parmi ces lieux privilégiés où le temps semble s’être arrêté une invitation à la découverte de cette vénérable institution et au delà, une incursion dans l’histoire de la pharmacie et de la faïence montpelliéraines…
45 min
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026
Créneaux:
10h / 11h / 12h / 14h / 15h / 16h / 17h
RDV
Devant l’entrée de la Pharmacie de la Miséricorde 2 Rue de la Monnaie .
2 Rue de la Monnaie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English :
The La Miséricorde pharmacy is one of those special places where time seems to have stood still: an invitation to discover this venerable institution and, beyond that, a journey into the history of pharmacy and the people of Montpellier?
L’événement LA PHARMACIE ET CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER
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