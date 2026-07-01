La Photographie dans les Alpes-Maritimes, Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice

Informations pratiques

La Photographie dans les Alpes-Maritimes 18 décembre 2026 – 2 juillet 2027 Archives départementales des Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes

Gratuit et librement accessible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T09:00:00+01:00 – 2026-12-18T17:00:00+01:00

Fin : 2027-07-02T09:00:00+02:00 – 2027-07-02T17:00:00+02:00

L’exposition retracera l’histoire du procédé photographique et de son utilisation dans les Alpes-Maritimes, en mettant en particulier en avant la thématique du paysage, particulièrement riche dans le département. Les aspects techniques de la photographie, en particulier ancienne, seront également développés, et les importants fonds de plaques de verre conservés aux Archives départementales des Alpes-Maritimes mis en valeur.

Archives départementales des Alpes-Maritimes 147 Boulevard du Mercantour Nice 06206 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://archives06.fr/ Les Archives départementales des Alpes-Maritimes sont investies de six missions primordiales : collecter, conserver, classer, communiquer, valoriser et contrôler. Elles conservent 42 kilomètres linéaires d’archives publiques et privées. Les Archives départementales sont situées dans l’enceinte du centre administratif départemental des Alpes-Maritimes (CADAM), dans le bâtiment Charles-Ginésy.

Arrêt tramway ligne B (« CADAM »).

Parkings (payants) à proximité du CADAM.

Le public accède au CADAM par l’entrée principale, à proximité de l’arrêt du tramway.

Les espaces ouverts au publics sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

L’exposition retracera l’histoire du procédé photographique et de son utilisation dans les Alpes-Maritimes, en mettant en particulier en avant la thématique du paysage, particulièrement riche dans le…

©Visuel à venir prochainement