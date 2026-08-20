La photographie, un patrimoine qui vaut le coup d’œil !, Ecomusée de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire

Informations pratiques

La photographie, un patrimoine qui vaut le coup d’œil ! 19 et 20 septembre Ecomusée de Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Le programme complet des Journées européennes du patrimoine à Saint-Nazaire sera dévoilé le 3 septembre 2026.

Les activités sur réservation portées par Saint-Nazaire Renversante pourront être réservées à partir du 7 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Chaque année, les Journées européennes du patrimoine invitent à (re)découvrir la richesse culturelle, historique et sociale qui nous entoure.

En 2026, la photographie se place au cœur de la programmation. Depuis le 19e siècle, elle accompagne les transformations de Saint-Nazaire : grands chantiers, infrastructures portuaires, navires, quartiers, habitants… À la fois document, témoignage et support de mémoire, elle contribue à raconter l’histoire de la ville et de celles et ceux qui l’ont façonnée.

À l’Écomusée, collections photographiques, techniques de prise de vue, jeux et rencontres invitent à passer derrière, devant et même dans l’appareil photo. L’exposition « Normandie dans l’œil des photographes » prolonge ce regard en croisant les images produites par les chantiers navals et celles de Roger Schall autour du célèbre paquebot.

Ecomusée de Saint-Nazaire Ecomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire

Chaque année, les Journées européennes du patrimoine invitent à (re)découvrir la richesse culturelle, historique et sociale qui nous entoure.

© Création graphique : Grégoire Chauveau. Photographe : inconnu. Collection particulière Yves Guelou. Cliché Saint-Nazaire Agglomération Tourisme-Ecomusée.