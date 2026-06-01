La physique des sons, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris

La physique des sons Dimanche 21 juin, 14h20 Les Étincelles du Palais de la découverte

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:20:00+02:00 – 2026-06-21T15:20:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:20:00+02:00 – 2026-06-21T15:20:00+02:00

Quelle est la différence entre un bruit et un son ? Qu’est-ce qui relie une même note de musique jouée par une trompette et une flûte ? Fréquence, timbre, résonnance, battements… autant de notions d’acoustique abordées sous l’angle de la physique.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « phone », « value »: « 0185539974 »}, {« type »: « email », « value »: « infocontact@cite-sciences.fr »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

Découvrez l’acoustique vue sous l’angle de la physique