La physique des sons, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris
La physique des sons, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris dimanche 21 juin 2026.
La physique des sons Dimanche 21 juin, 14h20 Les Étincelles du Palais de la découverte
Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:20:00+02:00 – 2026-06-21T15:20:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:20:00+02:00 – 2026-06-21T15:20:00+02:00
Quelle est la différence entre un bruit et un son ? Qu’est-ce qui relie une même note de musique jouée par une trompette et une flûte ? Fréquence, timbre, résonnance, battements… autant de notions d’acoustique abordées sous l’angle de la physique.
Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « phone », « value »: « 0185539974 »}, {« type »: « email », « value »: « infocontact@cite-sciences.fr »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard
Découvrez l’acoustique vue sous l’angle de la physique
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