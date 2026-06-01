La Piscine de Buisson Rond, Piscine Buisson Rond, Chambéry

La Piscine de Buisson Rond 19 et 20 septembre Piscine Buisson Rond Savoie

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite architecturale de la piscine de Buisson Rond,

Piscine Buisson Rond Rue Sainte Rose 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 96 86 15 [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandchambery.fr »}] ©Grand Chambéry

La piscine de Buisson Rond, située au cœur du parc de Buisson Rond à Chambéry, est un équipement sportif majeur du territoire chambérien. Construite en 1971 puis entièrement réhabilitée en 2021, elle illustre l’évolution des équipements publics consacrés au sport, aux loisirs et au bien-être.

L’établissement comprend un bassin sportif intérieur de 50 mètres modulable en 25 mètres grâce à un mur mobile, un bassin d’apprentissage. À l’extérieur, la piscine s’ouvre sur de vastes espaces paysagers intégrés au parc de Buisson Rond : plages engazonnées, solariums, jeux d’eau et espaces de détente permettent au public de profiter d’un cadre naturel exceptionnel aux portes du centre-ville. Ces aménagements extérieurs renforcent le lien entre pratique sportive et patrimoine paysager, dans un site historiquement dédié aux loisirs et à la promenade.

Lieu d’apprentissage de la natation, d’entraînement sportif et de convivialité pour plusieurs générations d’habitants, la piscine de Buisson Rond participe pleinement au patrimoine vivant de Chambéry. Son architecture moderniste des années 1970, associée à une rénovation contemporaine ambitieuse et à l’ouverture sur le parc environnant, en fait aujourd’hui un équipement emblématique du patrimoine sportif et paysager chambérien.

La piscine de Buisson Rond, située au cœur du parc de Buisson Rond à Chambéry, est un équipement sportif majeur du territoire chambérien. Construite en 1971 puis entièrement réhabilitée en 2021, elle…

©Grand Chambéry