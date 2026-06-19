La Pistonette Grande parade rétro de véhicules anciens Devant le Casino Châtelaillon-Plage
La Pistonette Grande parade rétro de véhicules anciens Devant le Casino Châtelaillon-Plage dimanche 5 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
La Pistonette Grande parade rétro de véhicules anciens
Devant le Casino Casino JOA de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 12:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez profiter d’un défilé inédit de véhicules anciens (voitures, motos, mobylettes, Solex) de plus de 30 ans, de Yves à Châtelaillon-Plage, avec présentation des véhicules devant le Casino !
.
Devant le Casino Casino JOA de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 18 18 mairie@chatelaillonplage.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Pistonette Grand Retro Parade of Classic Cars
Come enjoy a unique parade of vintage vehicles (cars, motorcycles, mopeds, Solex) that are over 30 years old, from Yves to Châtelaillon-Plage, with a vehicle display in front of the Casino!
L’événement La Pistonette Grande parade rétro de véhicules anciens Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
À voir aussi à Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime)
- Marche Océanique Club Nautique de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage 30 juin 2026
- Eglise Sainte Madeleine Visite audio guidée Office de tourisme communautaire Châtelaillon-Plage 1 juillet 2026
- Découverte d’une cabane mytilicole Visite guidée Châtelaillon-Plage 2 juillet 2026
- L’apéro des Bouchos Châtelaillon-Plage 2 juillet 2026
- Concours estival de pétanque en doublettes Châtelaillon-Plage 3 juillet 2026