La Pistonette Grande parade rétro de véhicules anciens Devant le Casino Châtelaillon-Plage dimanche 5 juillet 2026.

Châtelaillon-Plage

La Pistonette Grande parade rétro de véhicules anciens

Devant le Casino Casino JOA de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez profiter d’un défilé inédit de véhicules anciens (voitures, motos, mobylettes, Solex) de plus de 30 ans, de Yves à Châtelaillon-Plage, avec présentation des véhicules devant le Casino !

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Devant le Casino Casino JOA de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 18 18 mairie@chatelaillonplage.fr

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English : La Pistonette Grand Retro Parade of Classic Cars

Come enjoy a unique parade of vintage vehicles (cars, motorcycles, mopeds, Solex) that are over 30 years old, from Yves to Châtelaillon-Plage, with a vehicle display in front of the Casino!

L’événement La Pistonette Grande parade rétro de véhicules anciens Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage