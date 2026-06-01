Marche Océanique Club Nautique de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage

Châtelaillon-Plage

Marche Océanique

Club Nautique de Châtelaillon-Plage 12, cours du Maréchal Juin Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 15:30:00

fin : 2026-06-30 16:30:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-08 2026-08-10

Venez vous initier à la pratique de la marche océanique !

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Club Nautique de Châtelaillon-Plage 12, cours du Maréchal Juin Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 22 22 info@cn-cp.fr

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English : Ocean Walk

Come and try your hand at ocean walking!

L’événement Marche Océanique Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage