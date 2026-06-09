Atelier haïku caviardé Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage vendredi 3 juillet 2026.

Châtelaillon-Plage

Atelier haïku caviardé

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-07-03 15:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Rendez-vous le vendredi 3 juillet pour un atelier de poésie créatif à la médiathèque La Malle d’Allionis !

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Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

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English :

Join us on Friday July 3 for a creative poetry workshop at La Malle d’Allionis media library!

L’événement Atelier haïku caviardé Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage