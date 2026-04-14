La place de la femme dans l’espace public bordelais, Place des Grands-Hommes, Bordeaux

La place de la femme dans l’espace public bordelais Jeudi 16 avril, 19h00 Place des Grands-Hommes Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement en espèces ou par chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:30:00+02:00

Quelle place pour les femmes dans l’espace public ? Proposée en fin de journée, cette balade invite à explorer Bordeaux autrement. Aménagement des rues, éclairage, mobilités, usages ou encore noms des lieux : la ville n’est pas neutre. En marchant du jour vers la nuit, nous observerons comment l’espace urbain est perçu et pratiqué différemment, et quels leviers existent pour construire une ville plus inclusive.

Visite animée par Sophie Bénistand, Cheffe de projet Ville et Mobilité chez Ingérop

Jeudi 16 avril à 19h

Rdv place des Grands Hommes, à l’angle de la rue Montaigne

3€, gratuit Carte Jeune (règlement en espèces ou par chèque)

Réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Place des Grands-Hommes Place des Grands-Hommes, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}]

Visite animée par Sophie Bénistand, Cheffe de projet Ville et Mobilité chez Ingérop visite balade

F. David