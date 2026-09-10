La place des enfants dans les sociétés humaines, de la préhistoire à nos jours, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

La place des enfants dans les sociétés humaines, de la préhistoire à nos jours Jeudi 8 octobre, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T18:30:00+02:00 – 2026-10-08T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T18:30:00+02:00 – 2026-10-08T19:30:00+02:00

Rencontre avec Laelia Benoit et Claudine Cohen

Quel statut pour les enfants, des groupes humains paléolithiques jusqu’à nos sociétés occidentales modernes ? Quels rôles jouent les aspects à la fois biologiques, culturels et sociaux dans les rapports que les adultes entretiennent avec les enfants ?

Laelia Benoit

Pédopsychiatre et sociologue, chercheuse associée au Yale Child Study Center et au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP) de l’Inserm, Laelia Benoit étudie depuis 2021 l’impact du changement climatique sur le bien-être et la santé mentale des enfants et des adolescents et a notamment publié Infantisme en 2023.

Claudine Cohen

Paléontologue, philosophe et historienne des sciences, Claudine Cohen est spécialiste de l’histoire de la paléontologie et des représentations de la Préhistoire. Elle est la première en France à déconstruire les représentations sexuées pour la préhistoire occidentale. En 2025 elle publie Aux origines de la domination masculine.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Rencontre avec Laelia Benoit et Claudine Cohen Quel statut pour les enfants, des groupes humains paléolithiques jusqu’à nos sociétés occidentales modernes ?