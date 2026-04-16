Bressuire

La Place du Tertre, Place Notre Dame

Place Notre-Dame Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 18:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Les élèves du Grenier, de la Poterie de St-Porchaire et du Verger des Sculpteurs, vont peindre, dessiner, modeler, travailler sur la Place Notre-Dame.

Venez essayer, créer ou montrer votre talent.

Accès libre pour tous, sans inscription, se munir de son matériel. Annulé en cas de mauvais temps. .

Place Notre-Dame Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40

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English : La Place du Tertre, Place Notre Dame

L’événement La Place du Tertre, Place Notre Dame Bressuire a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bocage Bressuirais