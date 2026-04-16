La Place du Tertre, Place Notre Dame Bressuire
La Place du Tertre, Place Notre Dame Bressuire samedi 16 mai 2026.
Bressuire
La Place du Tertre, Place Notre Dame
Place Notre-Dame Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 18:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Les élèves du Grenier, de la Poterie de St-Porchaire et du Verger des Sculpteurs, vont peindre, dessiner, modeler, travailler sur la Place Notre-Dame.
Venez essayer, créer ou montrer votre talent.
Accès libre pour tous, sans inscription, se munir de son matériel. Annulé en cas de mauvais temps. .
Place Notre-Dame Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40
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English : La Place du Tertre, Place Notre Dame
L’événement La Place du Tertre, Place Notre Dame Bressuire a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bocage Bressuirais
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