Tobie Lolness – La vie suspendue – Lecture Musicale, Château de Bressuire, Bressuire

Tobie Lolness – La vie suspendue – Lecture Musicale Lundi 18 mai, 10h00, 14h00 Château de Bressuire Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T10:00:00+02:00 – 2026-05-18T11:15:00+02:00

Fin : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T15:15:00+02:00

Tobie Lolness ne mesure pas plus d’un millimètre et demi. Son peuple habite le grand chêne depuis la nuit des temps. Parce que son père a refusé de livrer le secret d’une invention révolutionnaire, sa famille a été exilée, emprisonnée. Seul Tobie a pu s’échapper…

Betty Heurtebise propose une adaptation sensible et originale dans laquelle un acteur-récitant donne voix à l’univers de Tobie, accompagné par un musicien-clarinettiste. Une invitation à écouter autrement, à plonger dans l’imaginaire, et à renouer avec la nature à travers une aventure palpitante.

Chaque représentation sera accompagnée en amont d’une intervention de Geneviève et Alain Sauvé, ingénieurs eaux et forêts à la retraire et propriétaire d’un arboretum dans le bressuirais (les horaires de représentations indiqués sont ceux du début de l’intervention des Sauvé, compter environ une demi-heure).

Pour avoir le lieu exact de rendez-vous de ces lectures merci de contacter administration@lapetitefabrique.org

Château de Bressuire Rue du Château, 79300 Bressuire, France Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549804980 https://www.ville-bressuire.fr/index.php/ma-ville/decouvrir-bressuire/le-patrimoine [{« link »: « mailto:administration@lapetitefabrique.org »}] Architecture militaire médiévale. Première mention du château en 1029. Le château appartient à la famille des Beaumont-Bressuire du XIe siècle jusqu’au début du XVIe siècle. Le château fort avec douves et murailles a été récemment rénové. Le logis en son centre est néo-gothique (partie visitable en jours d’exposition).

Cie La Petite Fabrique musique lecture

Didier Darrigrand