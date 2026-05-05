Festival Théââââtre (entre) ouvert Des mots qui résonnent Maison des arts Bressuire
Festival Théââââtre (entre) ouvert Des mots qui résonnent Maison des arts Bressuire samedi 30 mai 2026.
Bressuire
Festival Théââââtre (entre) ouvert Des mots qui résonnent
Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31 2026-06-06
Comme chaque année, les Ateliers Amateurs du Théâtre du Bocage vous proposent une fenêtre ouverte (ou presque) sur les travaux réalisés lors de la saison.
Le Festival Théââââtre (entre) ouvert se déroule sur un peu plus d’un mois. C’est l’occasion pour chaque troupe, enfants et adultes de vous proposer plusieurs représentations de la pièce travaillée tout au long de l’année.
Festival Théââââtre (entre) ouvert Des mots qui résonnent.
Adultes Écriture.
Lecture théâtralisée par Soizic Gourvil et Filip Forgeau qui nous feront voyager à travers des extraits des pièces écrites par les autrices et auteurs de l’atelier d’écriture. De l’absurde à l’onirique, du fantastique au poétique, du comique au dramatique le public pourra ainsi goûter la richesse de leur écriture. .
Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 72 08 67 infos@theatre-du-bocage.com
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L’événement Festival Théââââtre (entre) ouvert Des mots qui résonnent Bressuire a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Bocage Bressuirais
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