Festival Théââââtre (entre) ouvert Impro Maison des arts Bressuire
Festival Théââââtre (entre) ouvert Impro Maison des arts Bressuire mercredi 27 mai 2026.
Bressuire
Festival Théââââtre (entre) ouvert Impro
Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-27 2026-05-31 2026-06-05
Comme chaque année, les Ateliers Amateurs du Théâtre du Bocage vous proposent une fenêtre ouverte (ou presque) sur les travaux réalisés lors de la saison.
Le Festival Théââââtre (entre) ouvert se déroule sur un peu plus d’un mois. C’est l’occasion pour chaque troupe, enfants et adultes de vous proposer plusieurs représentations de la pièce travaillée tout au long de l’année.
Festival Théââââtre (entre) ouvert Impro.
Adultes Improvistes
Nous ne le savons pas encore. Qui jouera avec qui ? Nous ne le savons pas non plus. Ce que l’on promet ? Des personnages loufoques, des moments d’émotion, de rire et de sensibilité. Nos improvistes se sont entraînés des mois pour improviser sur des thèmes et des contraintes piochés au hasard… Et si c’était vous qui décidiez de ce qui va se jouer? .
Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 72 08 67 infos@theatre-du-bocage.com
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L’événement Festival Théââââtre (entre) ouvert Impro Bressuire a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Bocage Bressuirais
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