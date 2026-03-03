Rendez-vous bien-être Salle des fêtes Bressuire

Rendez-vous bien-être

Salle des fêtes SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

2026-05-30

Venez vivre un week-end dédié au mieux-être, à la créativité et aux rencontres inspirantes.

Nous vous donnons rendez-vous pour deux journées placées sous le signe du bien-être, de la douceur et du partage. Thérapeutes, praticiens, créateurs et artisans locaux seront réunis pour vous offrir une expérience enrichissante pour le corps et l’esprit. .

Salle des fêtes SAINT-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 81 81 37 associationbullebienetre@gmail.com

