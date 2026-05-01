Dat’Race MFR SEVREUROPE Bressuire

Bressuire

Dat’Race

MFR SEVREUROPE 22 Rue de la Baritauderie Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Dat’Race: Ose courir pour agir !

Au programme:

16h30 animations, jeux en bois, parcours ludiques (prix libre)

18h00 départ du 8 km (10 € sur inscription, Helloasso)

20h00 soirée dansante et concert de la Route des Airs.

Les fonds seront reversés à l’association OSE. .

MFR SEVREUROPE 22 Rue de la Baritauderie Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 80 94 09 publicdatr2016@gmail.com

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English : Dat’Race

L’événement Dat’Race Bressuire a été mis à jour le 2026-05-03 par OT Bocage Bressuirais