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Dat’Race MFR SEVREUROPE Bressuire

Dat’Race MFR SEVREUROPE Bressuire

Dat’Race MFR SEVREUROPE Bressuire vendredi 29 mai 2026.

Lieu : MFR SEVREUROPE

Adresse : 22 Rue de la Baritauderie

Ville : 79300 Bressuire

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Bressuire

Dat’Race

MFR SEVREUROPE 22 Rue de la Baritauderie Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Dat’Race: Ose courir pour agir !
Au programme:
16h30 animations, jeux en bois, parcours ludiques (prix libre)
18h00 départ du 8 km (10 € sur inscription, Helloasso)
20h00 soirée dansante et concert de la Route des Airs.
Les fonds seront reversés à l’association OSE.   .

MFR SEVREUROPE 22 Rue de la Baritauderie Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 80 94 09  publicdatr2016@gmail.com

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English : Dat’Race

L’événement Dat’Race Bressuire a été mis à jour le 2026-05-03 par OT Bocage Bressuirais

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