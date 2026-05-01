Dat’Race MFR SEVREUROPE Bressuire
Dat’Race MFR SEVREUROPE Bressuire vendredi 29 mai 2026.
Bressuire
Dat’Race
MFR SEVREUROPE 22 Rue de la Baritauderie Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Dat’Race: Ose courir pour agir !
Au programme:
16h30 animations, jeux en bois, parcours ludiques (prix libre)
18h00 départ du 8 km (10 € sur inscription, Helloasso)
20h00 soirée dansante et concert de la Route des Airs.
Les fonds seront reversés à l’association OSE. .
MFR SEVREUROPE 22 Rue de la Baritauderie Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 80 94 09 publicdatr2016@gmail.com
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English : Dat’Race
L’événement Dat’Race Bressuire a été mis à jour le 2026-05-03 par OT Bocage Bressuirais
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