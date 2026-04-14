Bressuire Tattoo Show Espace Bocapole Bressuire

Bressuire

Bressuire Tattoo Show

Espace Bocapole BOCAPOLE Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Bressuire Tattoo Show revient pour sa 2 ème édition à Bocapole.

Deux jours dédiés à l’art, au tattoo et à la créativité, avec une ambiance conviviale et plein de surprises.

Au programme

-Tatoueurs venus de toute la France (et d’ailleurs) pour des pièces uniques

-Stands, expos, animations et rencontres

-Invité exceptionnel Sinik. .

Espace Bocapole BOCAPOLE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 40 56 78 bressuiretattooshow@gmail.com

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English : Bressuire Tattoo Show

L’événement Bressuire Tattoo Show Bressuire a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bocage Bressuirais