Bressuire Tattoo Show Espace Bocapole Bressuire
Bressuire Tattoo Show Espace Bocapole Bressuire samedi 9 mai 2026.
Bressuire
Bressuire Tattoo Show
Espace Bocapole BOCAPOLE Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Bressuire Tattoo Show revient pour sa 2 ème édition à Bocapole.
Deux jours dédiés à l’art, au tattoo et à la créativité, avec une ambiance conviviale et plein de surprises.
Au programme
-Tatoueurs venus de toute la France (et d’ailleurs) pour des pièces uniques
-Stands, expos, animations et rencontres
-Invité exceptionnel Sinik. .
Espace Bocapole BOCAPOLE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 40 56 78 bressuiretattooshow@gmail.com
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English : Bressuire Tattoo Show
L’événement Bressuire Tattoo Show Bressuire a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bocage Bressuirais
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