Concert Laurent Voulzy Espace Bocapole Bressuire

Concert Laurent Voulzy Espace Bocapole Bressuire mardi 5 mai 2026.

Concert Laurent Voulzy

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 49 – 49 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Laurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres et des festivals.

Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses.

Après avoir accompagné tant de moments de vie avec Rockollection, Le Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante… tant de chansons ancrées dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées, ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare et certainement le mélodiste le plus attachant.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

English : Concert Laurent Voulzy

German : Concert Laurent Voulzy

Italiano :

Espanol : Concert Laurent Voulzy

L’événement Concert Laurent Voulzy Bressuire a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Bocage Bressuirais