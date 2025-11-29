Concert Les aînés en chansons Souvenirs, souvenirs Espace Bocapole Bressuire

Concert Les aînés en chansons Souvenirs, souvenirs

Les résidents de 13 EHPAD du bocage se réunissent pour chanter leurs souvenirs guidés par la cheffe de chœur Nelly Milliot et accompagnés au piano par Jérémie Germain et des musiciens du Conservatoire. Souvenirs d’enfance, souvenirs d’après-guerre ou souvenirs de fête, pour cette 11ème édition les aînés transmettent leurs madeleines de Proust au célèbre collecteur d’histoires locales, Fred Billy. Avec tendresse et humour, il raconte des histoires pour parler de l’intime et illustre d’anecdotes et de témoignages ce concert si fédérateur.

Espace Bocapole BOCAPOLE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr

