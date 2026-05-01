Exposition Masques de passage de Charlotte Caron Rue du Château Bressuire

Bressuire

Exposition Masques de passage de Charlotte Caron

Rue du Château Château Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-06

Les œuvres présentées, conçues comme les membres d’une même famille — au nombre de douze — sont à la fois reliées entre elles et autonomes. Chaque masque raconte une histoire singulière. L’un d’eux, par exemple, s’inspirant du Bénin dans sa forme, est recouvert à la manière des masques en jade de la période maya, et coiffé d’un éventail japonais.

À travers cette diversité d’influences, Charlotte Caron propose une exploration contemporaine du masque, invitant chacun à s’ouvrir à une expérience personnelle et introspective voyager, ressentir et questionner ses propres passages. .

Rue du Château Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 80 mairie@ville-bressuire.fr

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English : Exposition Masques de passage de Charlotte Caron

L’événement Exposition Masques de passage de Charlotte Caron Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais