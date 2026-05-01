Exposition Masques de passage de Charlotte Caron Rue du Château Bressuire
Exposition Masques de passage de Charlotte Caron Rue du Château Bressuire samedi 30 mai 2026.
Bressuire
Exposition Masques de passage de Charlotte Caron
Rue du Château Château Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-06
Les œuvres présentées, conçues comme les membres d’une même famille — au nombre de douze — sont à la fois reliées entre elles et autonomes. Chaque masque raconte une histoire singulière. L’un d’eux, par exemple, s’inspirant du Bénin dans sa forme, est recouvert à la manière des masques en jade de la période maya, et coiffé d’un éventail japonais.
À travers cette diversité d’influences, Charlotte Caron propose une exploration contemporaine du masque, invitant chacun à s’ouvrir à une expérience personnelle et introspective voyager, ressentir et questionner ses propres passages. .
Rue du Château Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 80 mairie@ville-bressuire.fr
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English : Exposition Masques de passage de Charlotte Caron
L’événement Exposition Masques de passage de Charlotte Caron Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais
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