Spectacle de danse orientale Théâtre de Bressuire Bressuire
Spectacle de danse orientale Théâtre de Bressuire Bressuire samedi 30 mai 2026.
Bressuire
Spectacle de danse orientale
Théâtre de Bressuire Place Jules Ferry Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Pour cette 5 ème édition, les élèves de l’association Les Cambeaudieras vous présenteront leur spectacle de danse orientale.
Places limitées, réservations uniquement sur Helloasso, ouverture des portes à 20 h.
Buvette et spécialités orientales sur place (pas de CB). .
Théâtre de Bressuire Place Jules Ferry Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 75 02 55 s-les.cambeaudieras@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de danse orientale
L’événement Spectacle de danse orientale Bressuire a été mis à jour le 2026-05-03 par ADT 79
À voir aussi à Bressuire (Deux-Sèvres)
- Bressuire Tattoo Show Espace Bocapole Bressuire 9 mai 2026
- Concert Les aînés en chansons Souvenirs, souvenirs Espace Bocapole Bressuire 13 mai 2026
- La Place du Tertre, Place Notre Dame Bressuire 16 mai 2026
- Tobie Lolness – La vie suspendue – Lecture Musicale, Château de Bressuire, Bressuire 18 mai 2026
- Tobie Lolness – La vie suspendue – Lecture Musicale, Théâtre de Bressuire – Scènes de Territoire, Bressuire 18 mai 2026