Spectacle de danse orientale Théâtre de Bressuire Bressuire

Bressuire

Spectacle de danse orientale

Théâtre de Bressuire Place Jules Ferry Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Pour cette 5 ème édition, les élèves de l’association Les Cambeaudieras vous présenteront leur spectacle de danse orientale.

Places limitées, réservations uniquement sur Helloasso, ouverture des portes à 20 h.

Buvette et spécialités orientales sur place (pas de CB). .

Théâtre de Bressuire Place Jules Ferry Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 75 02 55 s-les.cambeaudieras@hotmail.fr

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English : Spectacle de danse orientale

L’événement Spectacle de danse orientale Bressuire a été mis à jour le 2026-05-03 par ADT 79