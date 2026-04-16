Rendez-vous aux Jardins Jardin vivrier et paysager de La Bennerie Bressuire
Rendez-vous aux Jardins Jardin vivrier et paysager de La Bennerie Bressuire vendredi 5 juin 2026.
Bressuire
Rendez-vous aux Jardins Jardin vivrier et paysager de La Bennerie
1 La Bennerie Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-06 21:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Sur 4 hectares, entre prairies, haies libres et paysagères, zones de boisement, jardin d’agrément et jardin vivrier, venez prendre le temps de profiter de notre belle campagne bocagère et d’un lieu multi-facettes conduit sur les principes de la permaculture depuis sa création en 2008.
Les visites seront libres, la jardinière sera dans le jardin pour vous accueillir et partager avec vous. Des visites guidées seront proposées samedi à 11h et 15h00, dimanche à 11h et 15h00.
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir trois plasticien.es, Anne Sophie Delion plasticienne graveure, Ginette Sarazin plasticienne sculpteure et Oscar Bernaud plasticien dessinateur, exposeront tout au long du week-end.
Samedi, à 19h, nous vous proposerons un apéritif végétal et musical, avec Coline Mengin, auteure-interprète, pour une mise en boucle poético-psychédélico-folklorique . .
1 La Bennerie Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 67 20 78
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English : Rendez-vous aux Jardins Jardin vivrier et paysager de La Bennerie
L’événement Rendez-vous aux Jardins Jardin vivrier et paysager de La Bennerie Bressuire a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bocage Bressuirais
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