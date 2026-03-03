Remp’Arts Festival Rue du Château Bressuire
Remp’Arts Festival Rue du Château Bressuire samedi 23 mai 2026.
Remp’Arts Festival
Rue du Château Château Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
5 ème édition du Remp’Arts Festival.
Des concerts avec Le Rue Kétanou, Celkit, La Brigade du Kif.
Programme complet à venir.
Buvette sur place. .
Rue du Château Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine prog.vde@gmail.com
L’événement Remp’Arts Festival Bressuire a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Bocage Bressuirais