Remp’Arts Festival Rue du Château Bressuire

Remp’Arts Festival

Rue du Château Château Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

2026-05-23

5 ème édition du Remp’Arts Festival.

Des concerts avec Le Rue Kétanou, Celkit, La Brigade du Kif.

Programme complet à venir.

Buvette sur place. .

Rue du Château Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine prog.vde@gmail.com

