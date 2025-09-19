Spectacle Alexis Le Rossignol Espace Bocapole Bressuire

Spectacle Alexis Le Rossignol Espace Bocapole Bressuire samedi 30 mai 2026.

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 34 – 34 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-30

J’ai voulu faire du cheval, mais je ne savais pas si j’allais aimer. Et puis en fait je me suis rendu compte que non, sans plus. Sans plus, c’était aussi le nom du cheval d’ailleurs. C’est fou non ?

Dans son nouveau spectacle, Alexis Le Rossignol mélange storytelling et philosophie de frigo et tente de répondre à une question simple, mais chiante qu’est-ce qu’on fait de nos vies ?

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

