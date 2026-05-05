Festival Théââââtre (entre) ouvert Une saison au Bocage Maison des arts Bressuire
Festival Théââââtre (entre) ouvert Une saison au Bocage Maison des arts Bressuire mercredi 3 juin 2026.
Bressuire
Festival Théââââtre (entre) ouvert Une saison au Bocage
Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-17
Comme chaque année, les Ateliers Amateurs du Théâtre du Bocage vous proposent une fenêtre ouverte (ou presque) sur les travaux réalisés lors de la saison.
Le Festival Théââââtre (entre) ouvert se déroule sur un peu plus d’un mois. C’est l’occasion pour chaque troupe, enfants et adultes de vous proposer plusieurs représentations de la pièce travaillée tout au long de l’année.
Festival Théââââtre (entre) ouvert Une saison au Bocage
Atelier 14-17 ans Relous
C’est simple, une saison au Bocage, ça commence en septembre, ça se termine en juin. Et on travaille d’arrache-pied pour présenter une petite pièce. Cette année la pièce s’intitule Conte sans titre . Rien que le titre justement, ce n’était pas terrible. Et ce n’était que le début… Heureusement on était là. Suivez-nous, on vous explique tout et on joue quand même. Les Relous. .
Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 72 08 67 infos@theatre-du-bocage.com
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L’événement Festival Théââââtre (entre) ouvert Une saison au Bocage Bressuire a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais
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