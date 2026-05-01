Repas-Concert Bressuire
Repas-Concert Bressuire vendredi 29 mai 2026.
Bressuire
Repas-Concert
Prairie de la gare Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Repas concert organisé par le BlaBlaBar de Noirlieu.
Sur réservation au 06.62.04.86.15 (Adulte: 14 €, Enfant moins de 12 ans: 9 €). .
Prairie de la gare Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 04 86 15
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English : Repas-Concert
L’événement Repas-Concert Bressuire a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Bocage Bressuirais
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