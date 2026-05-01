Bressuire

Repas-Concert

Prairie de la gare Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Repas concert organisé par le BlaBlaBar de Noirlieu.

Sur réservation au 06.62.04.86.15 (Adulte: 14 €, Enfant moins de 12 ans: 9 €). .

Prairie de la gare Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 04 86 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas-Concert

L’événement Repas-Concert Bressuire a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Bocage Bressuirais