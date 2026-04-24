La place s’anime Ateliers en famille Landerneau
La place s’anime Ateliers en famille Landerneau jeudi 16 juillet 2026.
Landerneau
La place s’anime Ateliers en famille
Place Général de Gaulle Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-08-20
Dans le cadre de La place s’anime, ateliers parents/enfants, animés par la Maison Pour Tous Centre Social.
En cas mauvais temps, un repli est prévu pour chaque activité au Family. Informations surwww.landerneau.bzh
Trois jeudis dans l’été. .
Place Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 43 00
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English : La place s’anime Ateliers en famille
L’événement La place s’anime Ateliers en famille Landerneau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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