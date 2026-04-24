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La place s’anime Ateliers en famille Landerneau

La place s’anime Ateliers en famille Landerneau jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Place Général de Gaulle

Ville : 29800 Landerneau

Département : Finistère

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Landerneau

La place s’anime Ateliers en famille

Place Général de Gaulle Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-08-20

Dans le cadre de La place s’anime, ateliers parents/enfants, animés par la Maison Pour Tous Centre Social.
En cas mauvais temps, un repli est prévu pour chaque activité au Family. Informations surwww.landerneau.bzh
Trois jeudis dans l’été.   .

Place Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 43 00 

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English : La place s’anime Ateliers en famille

L’événement La place s’anime Ateliers en famille Landerneau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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