Landerneau

La place s’anime Ateliers en famille

Place Général de Gaulle Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-08-20

Dans le cadre de La place s’anime, ateliers parents/enfants, animés par la Maison Pour Tous Centre Social.

En cas mauvais temps, un repli est prévu pour chaque activité au Family. Informations surwww.landerneau.bzh

Trois jeudis dans l’été. .

Place Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 43 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La place s’anime Ateliers en famille

L’événement La place s’anime Ateliers en famille Landerneau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS