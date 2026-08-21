La Plaine Saint-Denis : ce qui résiste entre modernité et mémoire ouvrière, Métro Carrefour Pleyel, Saint-Denis

Informations pratiques

La Plaine Saint-Denis : ce qui résiste entre modernité et mémoire ouvrière Dimanche 20 septembre, 15h00 Métro Carrefour Pleyel Seine-Saint-Denis

Gratuit, réservation obligatoire. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ancienne terre maraîchère et potager de Paris, la Plaine Saint-Denis est devenue, au XIXe siècle, l’un des grands poumons industriels de son temps, portée par le canal et le chemin de fer. Les crises des années 1970 et les délocalisations ont profondément fragilisé ce territoire, laissant derrière elles des friches, une image stigmatisée et des fractures urbaines.

Depuis le renouveau amorcé avec le Stade de France en 1998, puis accéléré par les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, la Plaine connaît de profondes transformations. Mais, loin d’effacer le passé, ces mutations s’appuient sur ce qui subsiste : héritage industriel, anciennes usines reconverties et mémoire ouvrière.

Du Village des athlètes à l’Orfèvrerie Christofle, en passant par la Cité du cinéma et d’autres architectures industrielles, suivez Patrick Bezzolato à la découverte d’un parcours qui invite à observer ce qui résiste aujourd’hui et à comprendre comment ces héritages, parfois fragilisés, participent aux renouveaux urbains, sociaux et culturels du territoire.

Rendez-vous devant la Pharmacie, sortie Place des Pianos de la station de métro (13) Carrefour Pleyel.

Métro Carrefour Pleyel Place des Pianos, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.pop-plainecommune.com/les-visites-guidees-de-lagence-pop/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] Sortie du métro, place des pianos, devant la pharmacie.

Circuit dans la Plaine Saint-Denis

©Philippe Guignard