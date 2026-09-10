La plomberie au quotidien, Lille, Lille
samedi 12 septembre 2026 · Lille
Informations pratiques
La plomberie au quotidien Samedi 12 septembre, 09h30 Lille Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00
La plomberie au quotidien
Animé par un pro qualifié, cet atelier pratique vous permet, en vous exerçant sur des équipements non raccordés, d’apprendre à identifier les fuites d’eau, à réaliser de petites réparations et à installer une chasse d’eau.
Samedi 12 septembre 2026 – 9h30 à 13h
Atelier pratique – Max 12 participants
Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)
Inscription : 03 59 00 03 59 / maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Animé par : GRAAL
Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]
Atelier de bricolage
AMELIO
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