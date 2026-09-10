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La plomberie au quotidien, Lille, Lille

samedi 12 septembre 2026 · Lille

La plomberie au quotidien, Lille, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Lille
Adresse
Lille, France
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

La plomberie au quotidien Samedi 12 septembre, 09h30 Lille Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

La plomberie au quotidien
Animé par un pro qualifié, cet atelier pratique vous permet, en vous exerçant sur des équipements non raccordés, d’apprendre à identifier les fuites d’eau, à réaliser de petites réparations et à installer une chasse d’eau.
Samedi 12 septembre 2026 – 9h30 à 13h
Atelier pratique – Max 12 participants
Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)
Inscription : 03 59 00 03 59 / maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Animé par : GRAAL

Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]
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