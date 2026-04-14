La plume en délire, La julienne, Plan-les-Ouates
La plume en délire, La julienne, Plan-les-Ouates mardi 5 mai 2026.
La plume en délire Mardi 5 mai, 14h30 La julienne
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00
Gratuit, sur inscription (ouverture des inscriptions 1 mois avant l’atelier).
Un atelier pour adultes proposé par Danièle Holweger.
Moments divertissants autour de petits jeux d’écriture qui laisseront notre plume courir sur le papier ! Qu’est-ce qu’une pludelire ? Une plume qui permet à une personne de poser sur le papier ses pensées en délire !
La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/programmation-a-la-julienne-XXQLYFWTLM »}]
Atelier d’écriture pour adultes
DR
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