La plume en délire, La julienne, Plan-les-Ouates

La plume en délire Mardi 5 mai, 14h30 La julienne

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00

Gratuit, sur inscription (ouverture des inscriptions 1 mois avant l’atelier).

Un atelier pour adultes proposé par Danièle Holweger.

Moments divertissants autour de petits jeux d’écriture qui laisseront notre plume courir sur le papier ! Qu’est-ce qu’une pludelire ? Une plume qui permet à une personne de poser sur le papier ses pensées en délire !

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/programmation-a-la-julienne-XXQLYFWTLM »}]

Atelier d’écriture pour adultes

DR