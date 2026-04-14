La plus grande plus petite fête foraine du monde – Festival Handiclap, Les Nefs des Machines de l’Île, Nantes

La plus grande plus petite fête foraine du monde – Festival Handiclap 23 et 24 mai Les Nefs des Machines de l’Île Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T13:00:00+02:00

par la Compagnie Non, peut-être

La « PGPPFFDM » c’est une fête foraine pour de vrai ! On peut y jouer, la regarder, rêver. A l’intérieur il y a : une canne à la pêche, un fakir, un passe-boule, une roue de la fortune, une sarbacane tordue et Antoine le cochon qui tourne en rond.

Chez les forains, une baraque est un métier, il faut donc payer pour jouer. Le prix à payer est de faire un sourire, une grimace ou un câlin au placier, l’enfant (ou l’adulte) reçoit alors un ticket qui lui donne droit aux attractions, il l’utilise autant de fois qu’il le veut. Les forains poinçonnent le ticket à chaque tour de jeux.

Représentations en continu – sous les nefs :

samedi 23 mai 2026 26 à partir de 14h

dimanche 24 mai 2026 à partir de 10h

Les Nefs des Machines de l’Île 4 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.handiclap.fr/ »}]

Handiclap, la culture à la portée de tous handiclap

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