AGENDA · Le Faouët
La Poch’Fest Le Faouët
vendredi 7 août 2026 · Le Faouët
Informations pratiques
Le Faouët
La Poch’Fest
Le Grand Pont Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07
En plus des concerts d’une dizaine de groupes en soirée, l’association Poch’tur propose un marché d’artisans et une braderie (entrée libre). .
Le Grand Pont Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 99 08 13 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Poch’Fest Le Faouët a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
À voir aussi à Le Faouët (Morbihan)
- Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique Musée Le Faouët 8 juillet 2026
- Lecture créative pour enfants Médiathèque Le Faouët 9 juillet 2026
- Lectures créatives pour les 6-11 ans Médiathèque Le Faouët 9 juillet 2026
- Visite commentée de l’exposition temporaire Le Faouët 9 juillet 2026
- Exposition Images/Magie Ateliers du Faouët Le Faouët 10 juillet 2026