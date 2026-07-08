Informations pratiques

Le Faouët

La Poch’Fest

Le Grand Pont Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

En plus des concerts d’une dizaine de groupes en soirée, l’association Poch’tur propose un marché d’artisans et une braderie (entrée libre). .

Le Grand Pont Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 99 08 13 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Poch’Fest Le Faouët a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan