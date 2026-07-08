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AGENDA · Le Faouët

La Poch’Fest Le Faouët

vendredi 7 août 2026 · Le Faouët

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
Le Grand Pont
Ville
56320 Le Faouët
Département
Morbihan
Tarif

Le Faouët

La Poch’Fest

Le Grand Pont Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-07

En plus des concerts d’une dizaine de groupes en soirée, l’association Poch’tur propose un marché d’artisans et une braderie (entrée libre).   .

Le Grand Pont Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 99 08 13 24 

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English :

L’événement La Poch’Fest Le Faouët a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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