La pointe de Kerisper en Pluneret Pluneret
jeudi 9 juillet 2026 · Pluneret
Informations pratiques
Pluneret
La pointe de Kerisper en Pluneret
Jardin de mémoires Pluneret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Découvrez un circuit au confluent de deux rivières.
Cette balade est organisée par l’animateur nature et patrimoine de la commune de Pluneret, Pierre Gallène
Distance 2,5 km
Sur inscription par téléphone ou par mail avant le 8 juillet en indiquant nom et nombre de participants .
Jardin de mémoires Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 30 17 43 81
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English :
L’événement La pointe de Kerisper en Pluneret Pluneret a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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