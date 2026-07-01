Informations pratiques

Pluneret

La pointe de Kerisper en Pluneret

Jardin de mémoires Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Découvrez un circuit au confluent de deux rivières.

Cette balade est organisée par l’animateur nature et patrimoine de la commune de Pluneret, Pierre Gallène

Distance 2,5 km

Sur inscription par téléphone ou par mail avant le 8 juillet en indiquant nom et nombre de participants .

Jardin de mémoires Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 30 17 43 81

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English :

L’événement La pointe de Kerisper en Pluneret Pluneret a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon