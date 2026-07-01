UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pluneret

La pointe de Kerisper en Pluneret Pluneret

jeudi 9 juillet 2026 · Pluneret

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Jardin de mémoires
Ville
56400 Pluneret
Département
Morbihan
Tarif

Pluneret

La pointe de Kerisper en Pluneret

Jardin de mémoires Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Découvrez un circuit au confluent de deux rivières.
Cette balade est organisée par l’animateur nature et patrimoine de la commune de Pluneret, Pierre Gallène
Distance 2,5 km
Sur inscription par téléphone ou par mail avant le 8 juillet en indiquant nom et nombre de participants   .

Jardin de mémoires Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 30 17 43 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La pointe de Kerisper en Pluneret Pluneret a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Pluneret (Morbihan)