La politique du pire – Adrien Barazzone, Concorde espace culture, Vernier

Informations pratiques

La politique du pire – Adrien Barazzone 16 et 17 octobre Concorde espace culture

Plein tarif CHF 40.- | Tarif réduit de CHF 15.- à 25.- (AVS, AI, chômage, jeunes – 26 ans, PMR, habitant·es de Vernier, 20ans20francs)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T19:30:00+02:00 – 2026-10-16T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T19:30:00+02:00 – 2026-10-17T20:30:00+02:00

À l’ordre du jour, une question épineuse : faut-il déboulonner la statue de Woodrow Wilson pour ériger à sa place une œuvre quelque peu conceptuelle intitulée Boule de papier ?

Les interventions se multiplient, les certitudes vacillent et le débat s’emballe avec un bonheur contagieux. Tour à tour mordant, absurde et délicieusement fantasque, La politique du pire navigue entre satire politique et comédie humaine.

Adrien Barazzone y déploie une galerie de personnages savoureuse, portée par une écriture vive et un humour acerbe, aussi déluré qu’engagé.

Une performance jubilatoire qui rappelle combien il peut être salutaire de rire de nos institutions, de nos contradictions… Et de nous-mêmes !

Bord plateau : Une rencontre avec Adrien Barazonne aura lieu après la représentation du samedi 17 octobre

Mesure d’accessibilité : Visite tactile du plateau 1h30 avant le spectacle

Salle : Petite salle

Concorde espace culture Avenue de l’Ain 60 Vernier 1219 Châtelaine Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.concorde.ch/fr/programmation/saison-2026-2027/la-politique-du-pire »}]

Adrien Barazzone convoque à lui seul tout un conseil municipal et transforme la scène en une réjouissante foire aux egos.

© Carole Parodi